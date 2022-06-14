資深男星張晨光出道近40年，憑著戲劇《日正當中》和《京城四少》奪下金鐘影帝，近年則將工作重心放在大陸，不僅接戲，65歲的他甚至嘗試直播業，但成效似乎不如預期，而近日他現身探班陳美鳳，才被發現低調返台。

張晨光轉往大陸發展至少10年時間，期間拍攝無數陸劇，「老本行」發揮得可圈可點，而隨著時代變化，他也在演藝工作上做新的嘗試，一如其他知名藝人，張晨光先前受邀上直播帶貨，沒贏得讚賞就算了，還在直播間被質疑為何不拍戲而來賣酒，並且各種酸言攻擊，甚至嗆他「晚節不保」，讓張晨光不禁淚灑直播間。

張晨光悄悄回台，讓昔日搭檔陳美鳳驚訝不已，而他較之前顯得消瘦、蒼老，但仍難掩本土劇男神光芒。(取材自陳美鳳 MeiFen臉書)

今天一早，經常在社群分享工作花絮與生活的陳美鳳，在臉書貼出一則短片，寫下：「鳳鳳的最愛來探班惹~你們想不到，鳳鳳也沒想到，有被嚇到但超開心，收工！」，影片中正在拍攝八點檔的她，拍到一半被一名男子探班，身影讓人感到熟悉，正是好久不見的張晨光。

只見陳美鳳看見這個昔日螢幕愛侶突然出現，難掩驚訝，隨即驚喜地互相擁抱，張晨光還說：「我第一次來這裡」，陳美鳳也回應：「以前都在汐止」，匆忙打招呼後，女方便趕緊回去拍戲了，而影片中，張晨光穿著純白襯衫、戴著黑色棒球帽，臉上也戴著口罩，身形看上去比先前消瘦不少，臉蛋露出的部分也顯得較為蒼老一些，但仍難掩本土劇男神光芒，給許多粉絲來了一記回憶殺，紛紛敲碗許願兩人能再合作。

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