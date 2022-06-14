大陸13日起暫停進口台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲表示，不排除到WTO申訴，「鳳梨我們都可以克服了，石斑魚會更沒問題」。國民黨台南市長參選人、台南市議員謝龍介則直言，蔡政府怎麼不是反求諸己檢討自己？「台灣這邊有沒有對用藥劑量做控管？停藥期有沒有落實？」這才是陸禁石斑魚的「元兇」，畢竟真實狀況第一線的漁民最清楚。此說法引熱議，有人直言「反正南部農民是綠營大票倉，最後還是乖乖投綠」，讓大批網友認為一針見血、相當悲哀。

大陸10日無預警以藥物殘留為由，宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入，衝擊國內養殖業。因確診正在居家隔離的農委會主委陳吉仲11日視訊回應，大陸這次「違反國際規範相當清楚」，近期將透過雙方協議平台提供科學證據，要求取消禁令，若無正面回應，不排除向世界貿易組織（WTO）申訴。

謝龍介近日上《中天新聞》表示，農政單位每次都本末倒置，老是大內宣、大外宣打通了哪邊的市場，但是有沒有效果，第一線的漁民最清楚。謝強調，現在大陸暫時關閉通路市場，原因是因為驗出禁用藥，不是平白無故禁止，且只是暫停進口，蔡政府怎麼不是反求諸己檢討自己？台灣這邊有沒有對用藥劑量做控管？停藥期有沒有落實？停藥期沒有落實被驗出超標，現在才在那邊大內宣一點意義都沒有。

謝龍介的說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!奇摩》與臉書相關連結留言：「反正南部農民是綠營大票倉，最後還是乖乖投綠」、「越綠的縣市受傷越嚴重越死忠啦，這是台灣最悲哀的事」、「台灣意識形態掛帥，大家眼淚流乾也沒用啦」、「又要賺人家錢又要罵人家，你是客人你會買？」「蔡總統不是談判專家嗎，為國家盡力一下呀！」「政府不是要『去中化』？怎麼貿易這一塊就不敢堅持了？」「反正有利就是你的功勞，不利就是別人的錯」。