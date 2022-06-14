大陸女網紅周揚青前年和羅志祥分手後，因豪爽個性和時尚裝扮，受到無數粉絲愛戴，她時常在社群平台上和粉絲分享日常生活，同時不忘推廣自創服裝品牌；不過因為營造出吃很多且不胖的形象，讓網友質疑真實性，覺得她是製造「吃不胖人設」，而她日前也做出回應，無奈表示「這種人設立來幹嘛？會有人因為這個喜歡我？」。

周揚青近日在社群平台和網友們分享自己的生活日常，其中包括許多高熱量的美食，有炸雞、冰淇淋、披薩、東坡肉、大理石蛋糕、烤串等等，不過周揚青曾被網友起底過去身形較為肉感，當初花了很大一番功夫才減成現在這樣，如今大秀吃美食，被質疑是在立吃不胖的人設，引起網友吐槽「其實真的沒有怎麼吃都不瘦的，當然身體有問題的除外」、「她也是個謊話精」、「我覺得她是買的多，但是每樣呢只吃一兩口嘗一下就分給身邊的助理吧，所以她不胖但是旁邊的人長胖了」

被指虛假人設的周揚青在13日回應「減肥不是啥都不吃（包括高熱量的）我發出來的吃的也不是全部我吃」她強調發美食照只是想和粉絲分享，希望能讓粉絲們感到快樂也能跟著快樂，畢竟看美食對她來說是件很幸福的事情，「所以不要再糾結我為什麼吃不胖，怎麼還不胖，是不是光拍照一口都不吃，是不是催吐這種事了」。

部分網友認為周揚青過去不是易瘦體質，這樣分享美食有點刻意。（圖／微博）

周揚青在小號回應自己不是立人設，拍照的美食不是全部都吃，只是分享照片。（圖／周揚青小號 用户6520030499 微博）

親自回應質疑後，許多網友湧入給予支持，「健康和享受美食共存！身材好說明是真的非常自律呀」、「就很喜歡妳積極樂觀，分享美食和日常給我們，因為妳總能感染到我」、「別搭理這些人，影響自己的心情」。