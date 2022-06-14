一名女網友日前在臉書地方社團徵求清潔員，開出6萬7500元薪資，條件是必須在5天內清掃200間套房，多數網友看了忍不住搖頭，留言抨擊「這薪資洗200間狗籠還差不多」，當中更有從事清潔員的網友表示，清潔員的行情已比一般工人高，盼外界給專業一份尊重。

原PO日前於臉書社團《新竹大小事》徵求清潔員，應徵者須在6月26日至6月30日，5天內包洗200間套房，並表示會提供清潔劑，薪資為6萬7500元。

貼文曝光，網友皆認為5天內要清掃200間套房，卻只給6萬7500的薪水，相當不合理，「這價格沒人會做啦！一間337.5元，太坑人了」、「自己洗吧！太坑人了」、「價格請不到人吧」、「這薪資洗200間狗籠還差不多」、「祝版主早日找到人」、「這薪資真的是低到破天荒，誰要幹這種苦勞？」、「6萬7500妳留著，自己洗」、「會不會做不完，業主還說沒洗乾淨要扣錢」。

留言中也有從事清潔員的網友回應，「身為一個居家清潔人員，真的很需要有這種肯定，還有業主們的薪資常識」、「做清潔的我，看到這薪資竟然笑了」、「我們清潔員的行情，都快比一般工人多了，給專業一份尊重吧」。