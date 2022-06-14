丹麥研究發現，Omicron能讓民眾重複感染多次。

感染過新冠肺炎究竟會不會有「無敵星星」這回事？專家警告，接觸過病毒不代表以後完全不會染疫；此外國外研究發現，重複感染後的症狀通常不若前一次嚴重，但不代表不可怕，可能仍會有發燒、痠痛等問題。另外也無法確定會不會變成長新冠（long Covid），每一次感染都可能是一次賭注，有如玩俄羅斯輪盤。

《紐約時報》（New York Times）報導，專家已經警告，不論是透過疫苗或自然感染接觸新冠病毒，都不代表能完全免於未來感染，新冠病毒正朝近親的方向進化，會導致出現普通感冒症狀，但會讓人類在一生中不斷感染。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）傳染病專家艾達佳（Amesh Adalja）表示：「我幾乎從這場疫情開始就在想，新冠肺炎最終將變成每個人都會感染多次的不可避免感染，因為這就是新呼吸道病毒在人群中立足的方式。」

以下為重複感染的常見問題。

為何更多人重複感染新冠肺炎？

■ 染新冠後免疫力能維持多久？

報導指出，影響患者重複感染的因素大致有新變異株出現、免疫力下降、確診人數增加等。

在Omicron出現之前，重複感染的狀況相當少見，威爾康奈爾醫學院卡達分校（Weill Cornell Medicine - Qatar）教授阿布拉達德（Laith Abu-Raddad）率領的研究發現，不論有沒有打過疫苗，感染Delta或其他早期變異株後避免重複感染的預防效力約為90%。

阿布拉達德本人坦言，Omicron真的改變情勢，他的研究發現，Omicron出現後，預防重複感染的保護力只剩50%。

主要原因在於新冠病毒的棘狀蛋白（spike protein，S蛋白）有許多突變，使得新變異株更容易傳播、更易於逃脫免疫，這代表感染其他變異株後可能再染上Omicron，染過Omicron後可能再染上其他Omicron亞變種。

距離前一次染疫經過了多久，也會影響重複染機率，因為染疫後的免疫力往往會下降。2021年10月的一篇研究發現，最快在染疫後3個月就可能重複感染，不過這份研究並非以Omicron為基準。今年2月一份尚未經過同儕審查的丹麥研究發現，有些患者在感染Omicron後，短短20天就再感染亞變種BA.2。

此外，阿布拉達德也提醒，如今愈來愈多人確診，重複感染的機率也愈高。

■ 哪些人更容易重複感染？

目前尚不清楚哪些人更容易重複感染，不過科學家已經有了一些線索，例如年長、免疫低下族群產生的抗體濃度較少、品質也較差，導致他們更容易再度染疫。另外研究也發現，少部分有基因缺陷的人，會嚴重削弱重要的免疫分子第一型干擾素（IFN-I），增加他們出現嚴重症狀的風險。

台灣第2波新冠疫情下有許多人感染。圖為高雄民眾排隊快篩。（圖／中央社）

■ 重複感染症狀更嚴重？

報導指出，如果新冠病毒逃脫最前線的抗體防禦，人體會呼叫T細胞、B細胞等免疫細胞來試圖平息再次感染，免疫細胞可能需要花上幾天才能啟動，但是根據先前與病毒接觸的經驗，它們記得如何與病毒對抗。

加州拉荷亞免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology）病毒學者克羅提（Shane Crotty）表示，許多免疫細胞會反覆建立保護，這代表接種過疫苗及追加劑的人更能與病毒對抗。同樣地，染疫過的人再度感染時能防止病毒大量複製；此外，多數碰過病毒且打過疫苗的人能建立混合免疫力，或許能提供最佳保護。

因此第2度、第3度染疫的時間可能會更短，症狀也不會較先前嚴重。阿布拉達德的研究已經看到類似趨勢，他的團隊從新冠疫情之初至2021年5月期間追蹤卡達超過1300名重複感染案例，沒有一名患者需要入住加護病房，也沒有人喪命。

不過艾達佳警告，重複感染症狀較不嚴重「並不代表它們不可怕」，患者可能還是會出現發燒、身體痠痛、腦霧及其他症狀，目前也不清楚重複感染會不會造成長新冠。

■ 重複感染會演變成長新冠嗎？

《紐時》指出，每一次染疫可能都迫使患者玩一場俄羅斯輪盤賭注，有些科學家假設，頭一次染疫後出現新冠後遺症的風險最高。

阿布拉達德指出，罹患長新冠的一個風險是感染初期體內就出現大量病毒，而民眾較可能在頭一次染疫時出現大量病毒，後續感染時人體已經做了更好的準備來對戰病毒，因此或許能將病毒維持在較低量，直到完全清除病毒。

■ 怎麼做才能降低重複感染風險？

阿布拉達德強調，沒有什麼「神奇的解決辦法」，就是遵循原來避免染疫的方法，例如打疫苗及追加劑，染疫過後只需等幾周就能施打疫苗。他說疫苗能增強抗體濃度，研究顯示當再度感染時，疫苗能有效避免嚴重後果，「不論現在或過去，科學上對疫苗誘發免疫力的信心都高於染疫帶來的免疫力。」

另外包括戴口罩、維持社交距離、改善通風等都可以增加防護。