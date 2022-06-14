新冠肺炎疫情雖仍在全球各地持續延燒，但不少國家已逐漸解封，甚至有不少人已回歸正常生活，開始四處旅遊並參加活動與趴踢，但也可能因此樂極生悲。俄羅斯一名辣模日前前往泰國參加「極樂趴」時，竟被人發現從飯店8樓的陽台上墜落身亡，令當地民眾相當驚訝。

根據外國媒體的綜合報導，來自俄羅斯的37歲性感辣模斯米爾諾娃（Evgeniia Smirnova），日前前往泰國普吉島開心參加性愛派對，但卻在5月31日晚間突然從飯店8樓陽台墜落身亡，而當時的她身上只穿著一件內衣、臉部朝下，嚇壞飯店所有人員，趕緊通報警方。

警方到場後發現，米爾諾娃墜樓前與她一同在陽台上的還有38歲來自美國的男子史密斯（Jamaal Smith）、來自約旦的28歲男子阿拉圖姆（Ahmad Alatoom），以及一名同樣來自俄羅斯的35歲女子科森科娃（Natalia Kosenkova），房間地上充斥著大量毒品、酒精，已經用過的保險套，疑似才剛辦完一輪派對；警方隨後將另外3人以「輕率行為造成的過失殺人罪」逮捕調查。

而根據警察局長布拉蓬（Amphon Buaraphon）透露，3名被告表示他們原本在陽台上喝酒，喝醉酒的斯米爾諾娃突然爬上7樓與8樓之間的戶外樓梯，之後就墜樓。而檢方在驗屍的過程中發現，斯米爾諾娃體內的酒精濃度確實很高，因頭部重摔在地、腿部骨折而死亡，但她手中還抓著幾撮頭髮，因此也不排除有他殺的可能。

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