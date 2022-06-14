14日隔夜美股一面倒，道指重挫約880點，那斯達克更是暴跌4.7%，標普500與2022年元月3日盤中所創歷史高點4818.62相比，已下修22.18%，從技術層面而言已經進入熊市。恐慌指數(VIX)大漲逾25%，升至34.82。美國公債殖利率出現倒掛現象，經濟衰退疑慮產生。同時，摩根士丹利預測，美國有經濟衰退的風險為50%。最新消費者通膨指數CPI飆升，給了聯準會大幅升息的理由，外界預估，聯準會本周可能會一次升息3碼，而不是先前預測的兩碼。目前，美指期止跌，那斯達克小漲約0.6%。

★主要指數

美股道瓊下跌876.05點或2.79%，收30,516.74點。

NASDAQ下跌530.80點或4.68%，收10,809.23點。

S&P500下跌151.23點或3.88%，收3,749.63點。

費城半導體下跌158.97點或5.61%，收2,673點。

★消息

MSCI全球股市指數最新收盤價，與2021年11月創新高紀錄相比下修幅度逾20%。美公債殖利率狂飆，美元指數上漲明顯，日圓繼續貶值。加密貨幣遭市場無情拋售，比特幣創2020年12月以來，首次跌破2.4萬美元，目前在2.2萬美元左右，跌幅近16%。

外界普遍認為，聯準會應該會大幅升息以抑制大漲的通膨，美債殖利率因此飆高。其中，2年期的上漲15個基本點，升至3.2%，並創2007年以來最高。同時，10年期的高達3.24%，也創2018年10月以來新高。

美股13日盤中，2年期公債殖利率自4月以來，首次高於10年期的，出現經濟衰退的殖利率曲線反轉訊號，代表市場擔心聯準會大幅升息將引發經濟硬著陸。

美聯儲將在美東時間14日與15日，召開為期兩天貨幣政策會議。同時，會議後，主席鮑爾將公布最新利率決定與政策說明等。

★分析

消費者通膨迅速增加，美國經濟衰退的隱憂也跟著升高，2022年迄今美國股市表現難看，高盛示警，如果經濟衰退一旦發生，標普500將跌至3150點，若以目前收盤價來看，可能再下修16%。

除高盛外，摩根士丹利也認為，雖然美股一直有大幅賣壓出籠，但指數仍然沒有完全反應美企獲利預警，以及消費者需求不振等重大利空。因此，美股還是有下修的機會，標普500恐怕先下看3400點。

調研單位Yardeni Research表示，美國5月消費者通膨完全沒有見頂跡象，因此，聯準會將會更加鷹派，升息力道將加大外，經濟衰退風險也會更高。

高盛預估，如果聯準會6月升息兩碼，9月時應該也會再升息兩碼。所以，美股還沒有見底。

巴克萊銀行表示，美國通膨高得驚人，表示聯準會本周極有可能一次就升息3碼，而不是只有兩碼。