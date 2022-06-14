★類股

標普500中11類股全部下挫，能源跌5.13%最多，不動產、科技還有通訊服務的跌幅都超過4%，至於醫療、工業以及原物料族群跌幅至少有3%。相對跌幅較小的為，必需消費類股跌2.18%，以及金融跌2.95%。

★重磅股

連漲3日的元宇宙Meta跌6.4%，創52周新低以及2020年4月以來最低。亞馬遜盤中曾跌7.1%，最後則收跌5.5%，逼近52周新低，也是從2020年4月以來最低。連3黑的蘋果又跌3.8%至一年低點。

連跌3日的微軟收跌4.2%，同時創52周新低以及15個月最低。連兩日表現不佳的Netflix收跌7.2%至一個月新低，也逼近2017年7月以來最低點。谷歌母公司Alphabet跌4.3%，特斯拉跌7.1%，均連跌3日。

芯片類股也大幅下跌，連跌3日的費城半導體指數又跌5.6%，創52周新低，並接連跌破2800與2700整數關卡，來到2020年11月以來最低。英特爾跌3.6%，連跌四日至52周新低以及2017年9月來最低。超微大跌超過8%至五周新低，Nvidia跌7.8%，連跌四日至13個月新低。

★焦點股

波音跌近9%，雪佛龍石油最深一度跌6.5%，均拖累道瓊表現。旅遊以及休閒類股全面慘綠，凱撒娛樂與挪威郵輪均大跌超過12%，嘉年華郵輪則跌超過10%。至於美國航空還有聯合航空都跌超過9%，達美航空也下跌超過8%。

比特幣暴跌之下，加密貨幣交易平台Coinbase盤中一度暴跌22%，收盤跌幅縮小至11.41%，但已是上市以來最低價位。持有大量比特幣的商業顧問公司Microstrategy重挫超過25%，創2020年9月以來最低。專做加密貨幣相關銀行業務的Silvergate Capital暴跌近17%，與比特幣同創2020年12月以來最低。

輝瑞收盤下跌超過4%。美國食藥局FDA將討論為5歲以下幼兒接種新冠疫苗一事，據悉，臨床數據並沒有出現新的安全問題。

那斯達克金龍中國指數（HXC）大跌6.7%，京東和網易下跌超過4%，拼多多跌逾9%，百度跌近8%，阿里巴巴跌10%，蔚來汽車跌近12%，小鵬汽車跌超7%，理想汽車也跌3%。

★台股ADR

台積電下跌3.13美元或3.53%，收85.55美元，換算台股價格為508.89元。

聯電下跌0.41美元或4.81%，收8.11美元，換算台股價格為48.24元。

日月光下跌0.40美元或5.78%，收6.52美元，換算台股價格為96.96元。

中華電信下跌0.47美元或1.10%，收42.14美元，換算台股價格為125.33元。