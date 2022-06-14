受到通膨數據未見降溫趨勢，聯準會可能在本周強勢升息等因素影響，美股道瓊兩天重挫超過1700點，標普500指數更跌落技術性熊市，引發投資人哀號，在此背景下，有專家預測，聯準會有機會做出一口氣升息三碼的決定。而從歷史紀錄來看，落入熊市的標普500指數未來也會出現令投資人更痛苦的走勢。

上周五美國公布5月消費者物價指數（CPI）年增率達8.6%，創下1981年來的新高紀錄，引發當天美股道瓊重挫880點，標普500指數、那斯達克指數及費城半導體指數都出現超過3%的跌幅，沒想到，周一市場仍承壓，道瓊再跌逾876點，那指跌4.68%，費城半導體挫低5.61%，標普500指數也出現3.88%的跌幅。

綜合外媒報導，對此，CNBC資深財經記者Steve Liesman表示，「我的消息是聯準會將宣布升息三碼，這是非常有可能的事情，儘管聯準會主席鮑爾曾說過並未考慮升息三碼，但他也強調委員會將持續關注經濟狀況，這可能會讓情況有所改變。」

儘管如此，標普500指數今年以來已大跌超過2成，已符合技術性熊市的定義，這也代表投資人未來將面臨更痛苦的市場走勢，投資分析機構CFRA Research分析師Sam Stovall認為，自1946年以來，標普500指數歷經13個熊市，平均跌幅達32.7%，其中2007至2009年金融危機所造成的熊市還重挫近57%。

此外，歷史數據顯示，標普500指數落入技術性熊市後，平均需要一年多的時間才能觸底，且大概需要兩年的時間才能漲回之前的高點，過去13次熊市中恢復到盈虧平衡的時間不盡相同，最短花費3個月，最長則花費69個月。