花蓮縣秀林鄉本月11日發生兇殺命案，64歲林姓男子倒臥在屋外，身上多處刀傷跟鈍器傷痕，疑與人有債務問題，慘遭殺害，兇手則變裝後逃逸。警方循線追緝，今天凌晨2點多，在台北士林一處宮廟，將涉有重嫌的57歲蔡姓男子拘提到案，漏夜押回花蓮偵訊。

林男從事小額放款工作，平時住在台北，10日與同居人回到花蓮。案發現場住家位在部落附近海堤，相當偏僻，而且時間點巧合，剛回到花蓮就遇害，因此研判兇手可能早已尾隨被害人回到花蓮家中，伺機下毒手。

花蓮秀林鄉一名男子日前身中多刀慘死菜園，兇嫌桃三天躲士林宮廟抓到了。(中時資料庫)

警方調查，林男蹲在家門前洗車，兇嫌從後方靠近，手持30多公分長刀，劈砍林男後腦，死者被攻擊後用手阻擋，致雙手遭砍斷，兇嫌再往胸、腹、背多處劈砍，疑似進出找東西。

兇嫌行凶後逃逸，還戴手套犯案、變裝，並騎乘死者機車逃逸，丟棄於300公尺外沙灘，再使用其他交通工具逃亡，附近樹林發現一只皮箱，內有血跡衣物。

新城警分局隨即成立專案小組偵辦，在現場採集到生物跡證，比對出1名涉有重嫌的蔡姓男子，經佈線追緝，14日凌晨2點多，在台北士林持拘票逮人，並連夜帶回花蓮新城偵訊，釐清案發經過。