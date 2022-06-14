美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%，創40年來新高，通膨的壓力籠罩市場，美股2天下跌逾1700點，讓投資人嚇出一身冷汗，華爾街兩大投行摩根士丹利和高盛集團的策略師表示，股市仍未充分反應企業獲利和消費者需求疲軟的巨大風險，警告股市還遠未見底。

綜合外媒報導，摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Michael Wilson）發布報告指出，由於企業獲利壓力和消費者需求疲軟，經濟成長風險正在增加。他強調，由於美國聯準會（Fed）將繼續通過升息來對抗通膨，消費者信心低迷是美國股市和經濟面臨的主要風險。

威爾森預告美股接下來可能會有一波修正，標普500指數從現在到8月中下旬恐出現至少13%的下跌。

與此同時，高盛集團策略師David J. Kostin也表示，美國企業的獲利預期仍然過高，預計將進一步下調。他發布報告指出，強勁通膨數據出乎意料，儘管今年標準普爾500指數出現拋售潮，但股票估值仍太高。

道瓊工業指數重挫876.05點或2.79%，以30516.74點作收。標準普爾指數滑落151.23點或3.88%，收在3749.63點。科技股那斯達克指數大跌530.79點或4.68%，收10809.23點。費城半導體指數跌158.97點或5.61%，收2673.00點。