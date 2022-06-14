國民黨台北市長參選人蔣萬安先前提出舉辦雙城論壇的3大前提，引發各界討論，他14日強調，中央層級的對立既然已成事實，更要把握城市層級的交流，為民眾爭取最大福祉，維持溝通、交流，特別是民生議題，才能避免很多誤判與誤解。

蔣萬安日前提出中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等，在這前提下才辦雙城論壇，他今天接受廣播節目專訪時指出，他的立場很清楚，中央層級的對立既然已成事實，我們更要把握城市層級的交流，為民眾爭取最大福祉，他和絕大多數市民一樣，會盡最大努力創造一切有利因素，讓論壇在符合市民期待下繼續辦下去，這個立場不會變，也是他很堅持的。

蔣萬安表示，他不怕被貼紅標籤，如果大環境持續惡化，阻礙交流善意，甚至不利於兩岸間城市互動，不是他所樂見，也不是市民樂見，這樣的立場是很清楚的。

他說，談到最近的石斑魚，還有先前的農產品，兩岸之間一定要對話，如同雙城論壇一樣，不要產生相關誤解、誤判，農產品、石斑魚都是ECFA早收清單，對岸單方面開放台灣輸入，但並沒有同意對岸進來台灣，兩岸之間要務實交流、充份溝通，維持溝通管道，才能透過我們既有的包括檢疫合作協議平台解決爭議，確保農漁民權益。

對於國民黨親美、和中、友日的態度，蔣萬安認為，一直以來黨中央過去就是親美、和中、友日，這樣的基調是大部分民眾希望和美國維持緊密關係，也希望兩岸和平發展，與日本維持務實互動，這些一直以來都是民眾樂見、期待的。

至於維持兩岸和平的解方，蔣萬安強調，能夠有溝通、交流，現在兩岸之間面對的困境，更凸顯城市間的交流非常重要，因為是兩岸溝通的橋梁，對他和絕大多數市民朋友一樣，都希望盡最大努力創造很多有利環境、條件，讓論壇在符合大家期待下繼續辦下去，維持溝通、交流，特別是民生議題，才能避免很多誤判與誤解。