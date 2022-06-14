俄羅斯在進攻基輔與哈爾科夫失敗之後，將砲火轉往頓巴斯地區，並以裝備優勢炮擊和空襲烏克蘭的工業中心地帶，取得緩慢但穩步的勝果；半島電視台分析，若頓巴斯地區皆落入俄羅斯之手，將意味著烏克蘭不僅會失去土地以及大部分的軍事力量，甚至可能讓俄軍對基輔捲土重來。而目前頓巴斯地區大部分也已經陷落。

半島電視台認為，頓巴斯戰役將成為俄烏戰爭勝負關鍵；若俄羅斯獲勝，烏克蘭將不僅失去土地，且有可能失去大部前線精銳，莫斯科也有可能再次朝基輔進軍；若烏軍勝利，則將為烏軍反攻奠定基礎，並可能導致克里姆林宮的政治動盪。

烏軍面臨武器短缺，俄擁有裝備優勢

頓巴斯地區自2014年就開始受到戰火侵襲，克宮支持的分離主義分子從當年起就與烏克蘭軍隊爭奪礦產和工業區。從早前進攻基輔的失利，俄軍改變戰術，依靠遠程轟炸瓦解烏軍防禦，且此戰術也奏效；目前整個頓巴斯地區，俄軍控制盧甘斯克約95%，頓內茨克約50%。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）描述目前情勢「非常困難」，其他烏官員也表示，烏軍每天損失100至200名士兵。

原本在侵烏行動不利時，許多人認為俄羅斯總統普丁會在頓巴斯取得戰果後宣布勝利並直接退出戰爭，但克宮目前已明確表示，他們希望烏克蘭承認目前俄軍的所有戰果，包含馬立波（Mariupol）、刻松市（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）以及克里米亞（Crimea）。

一位俄羅斯將領曾談到將烏克蘭與黑海分開的計畫，俄將占領尼古拉耶夫（Mykolaiv）和敖德薩（Odesa）地區，一直到羅馬尼亞的邊界，並建立一條連接到摩爾多瓦分離地區的陸上走廊，而此遠景的規畫都來自在頓巴斯地區要取得勝利。