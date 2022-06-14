國防部今（14）日表示，奉總統核定，國軍上將職務調整並公布相關名單，其中海軍上將司令由參謀本部副總長執行官梅家樹上將調任。

梅家樹是海軍官校74年班畢業，曾擔任過前國防部長高廣圻政務辦公室主任一職，當年晉升時是國內最年輕的中將。梅家樹堪稱海軍的危機處理專家，2016年雄3飛彈誤射，時任海軍司令部參謀長梅家樹，親上火線說明，同年海軍陸戰隊發生憲兵虐死小白狗事件，他出面坦承動保教育確實有疏失，鞠躬致歉。

2017年慶富獵雷艦案，也是梅家樹出面代表國軍對外發言。此次海軍爆發感染新冠肺炎，梅家樹也是首位出來鞠躬道歉的軍官。

國防部新聞稿全文如下：

一、總統府上將戰略顧問由國防大學校長張哲平上將調任；國防大學上將校長由海軍司令劉志斌上將調任；海軍上將司令由參謀本部副總長執行官梅家樹上將調任；參謀本部上將副總長執行官由參謀本部副參謀總長鄭榮豐中將調任，同時晉任空軍二級上將。

二、參謀本部副參謀總長鄭榮豐中將係空軍官校74年班、戰院98年班，曾任空軍作戰指揮部指揮官、空軍司令部參謀長、空軍司令部副司令等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任參謀本部副總長執行官，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。

三、前述調任案，均以111年6月16日生效。

張哲平上將調任總統府上將戰略顧問。（圖／國防部提供）

劉志斌上將調任國防大學上將校長。（圖／國防部提供）