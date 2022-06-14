青年自媒體當道，網路社群媒體經營與企劃行銷是成功商業模式關鍵，短片拍攝與Podcast內容製播決定產品市占率與續航力，青年局掌握職場脈動，於2022年推出第二屆《行銷大師養成計劃》課程與《新媒體行銷管理師》證照考試，即日起開始報名，鼓勵青年朋友報名學習，掌握職場即戰力！

青年局局長張以理表示，數位與後疫趨勢產生業界對新媒體人才需求缺口，此次輔導巨匠電腦、聯成電腦、義守大學與高雄科技大學等單位辦理的《行銷大師養成計劃》課程，都根據企業實際需求規畫開設「新媒體工具養成班」與「數位行銷基礎班」，進一步搭配《新媒體行銷管理師》證照考試與職缺媒合機制，滿足業界徵才需求與提升青年新媒體行銷職場競爭力。

高雄市政府青年局第二屆《行銷大師養成計劃》，師資陣容邀請擁有108萬YouTube訂閱者的臺灣吧製作人、Soundon超人氣播客海苔熊，以及第一屆人氣導師YouTube創作者米鹿擔任「新媒體工具養成班」講師；「數位行銷基礎班」也請業界專業行銷高手傳授實戰經驗與必備技能，均採線上授課模式，讓學員安心防疫，用心深造。青年局表示，10月1日辦理《新媒體行銷管理師》證照考試讓學員檢視學習成效，取得通過證書者，未來可以在104人力銀行平台有履歷註記功能，讓企業徵才時可被優先識別，另外享有青年局提供的職缺媒合資訊以及參加企業線上面談機會，幫助青年在後疫情時代仍順利與職場接軌！

有許多專業導師帶領我們是很棒的事！參與第一屆培訓課程且擁有5.6萬粉絲的自媒體創作者城佩希表示，在課程中學習到很多新媒體工具應用技巧，還能與來自不同領域的同學交流激盪出創意火花，參與課程讓我們往更好的方向前進！青年局進一步指出，除了新媒體培訓課程及認證考試，還設立「K-TV高雄新媒體人才培育中心」，提供專業攝影錄音空間與器材免費借用，只要是符合資格者完成線上會員註冊，都可免費借用該空間與設備來練習及強化新媒體技能，厚植職場就業競爭力。(記者 賴奕熏/高雄報導)