👏👏👏 Massive congratulations Ricky - only the third person to win the Man V Horse race since it started in 1980 🏃‍♂️v🐎https://t.co/8wWzJGIKer pic.twitter.com/3kGBVObyO4 — BBC Radio Cumbria (@BBC_Cumbria) June 13, 2022

英國一位37歲的越野跑者萊特福特（Ricky Lightfoot）本月成為42年來第3位在波伊斯人馬賽跑（Powys race）擊敗賽馬的人類跑者！這場賽事在威爾斯的Llanwrtyd Wells舉行，全程約22.5英里（36.2公里），包含一些崎嶇的丘陵，萊特福特以2小時22分23秒奪魁，戰勝50匹賽馬與1000位人類跑者，獲得3500英鎊獎金（新台幣12.7萬）。

萊特福特賽後打電話告訴老婆：「我跑贏馬了，不，我不是在開玩笑。」「贏得賽事而且戰勝賽馬的感覺很棒。」萊特福特的職業是消防員，賽後還趕著回家準備隔天上班。

這項賽事自1980年至今，只在2004年、2007年出現人類贏家。獎金每年都會增加500英鎊，直到有人類摘冠就可全拿，當初首位摘冠跑者獲得25000英鎊，這次的獎金則是從2014年開始計算。

當然賽馬背上還載著一位騎師，必然減慢牠們的速度。事實上萊特福特衝過終點線的時候還不知道自己贏了，因為賽馬行進的路線和人類跑者有些不同。

另外人類跑者多次和賽馬較量過，背著騎師的賽馬大約要10秒左右跑完100公尺。牙買加飛人「閃電」波特（Usain Bolt）曾被問到能否在百米跑贏賽馬，波特笑說：「我會贏，毫無疑問，我會全部下注在自己身上。」波特的百米紀錄是9秒58，也是人類紀錄。波特提到在更短的距離時，人類有起跑較快的優勢。不過地表最快的兩足動物仍是鴕鳥，例如北非鴕鳥在受驚時的奔跑時速可達72公里，並能以40公里時速長跑。