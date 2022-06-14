有些人在選擇另一半時，會優先考慮對方是否有汽車代步，以免時常需要依靠大眾運輸工具。近日一名網友在交友軟體上看見，一名19歲女子在自我介紹只打上一句「有汽車再來」，起初還以為對方是愛慕虛榮的類型，但許多網友看到她的照片後，都感到十分同情，認為她「真的有陰影」。

女子的腿上有纏著許多紗布，似乎是因為車禍而受傷。(圖/翻攝自爆廢公社)

這名網友在「爆廢公社」中分享照片，只見一名19歲女子在交友軟體的自我介紹處，只寫下一句「有汽車再來」，讓人不禁有些反感，以為她是一個受拜金價值觀影響的女子，要求對方一定要有車才能進一步發展，而PO主也忍不住在文中嘲諷：「沒汽車的自己檢討一下吧」。

文章一出，立刻吸引熱烈討論，大家紛紛留言：「到底什麼心態？想嫁豪門不如自己成為豪門」、「跑跑卡丁車可以嗎？」、「剛剛賣掉了，不好意思」、「我覺得還好耶！把需求直接講出來，總比那些嘴巴說『我都可以呀！聊得來就行』，然後當面嫌東嫌西要來的好吧？」、「我覺得在自介就打好條件，是很節省彼此時間的行為，值得讚揚啊」。

不過也有眼尖的網友注意到這名女子腿上纏有不少紗布，似乎是因為出車禍受傷，才寫下這樣的交友條件，「她就是被騎摩托車的載到犁田啊，看不出來嗎」、「看腳也知道被機車載到怕」、「你看她都犁田幾次了，難怪希望有汽車再來」、「因為受傷過才知道有車的重要」、「不怪她，因為她被柏油路傷害很多次了」。