香港一代男神吳彥祖，2004年憑藉《新警察故事》的出色表現獲得金馬獎的最佳男配角，因為外型充滿正氣，接演許多警察形象的角色。近日唐山毆女事件，演藝圈不少藝人站出來發聲，過去藝人們見義勇為的事蹟被重新翻出討論，其中2005年吳彥祖因為在路上幫助路人，還慘遭攻擊，頭部被打到出血，縫了6針，引起網友大讚。

2005年吳彥祖接受採訪，談起曾經在夜店英雄救美，吳彥祖說「記得當時那個酒客已經喝得很醉，不停地對著身邊女顧客毛手毛腳，又要抱又要摸，甚至要強吻對方，女顧客非常害怕，打眼色向我求救。」吳彥祖看到後立刻上前，很有禮貌地要求醉漢不要這樣；不料這舉動惹怒對方，醉漢不但沒停手，還拿起酒瓶毆打吳彥祖的頭部。

吳彥祖描述「我的額頭血流如注，對方不甘心還要再打，我為了自保向他揮拳」，結果醉漢的鼻梁骨被吳彥祖打斷，吳彥祖也因為頭破血流被送醫院，縫了6針，至今額頭上還有一道淺淺的疤痕。而過去拍攝電影《王的盛宴》，導演陸川回憶有幾次大家出去喝酒唱歌，每次吳彥祖幾乎滴酒不沾，他非常自覺和女性保持距離，十足的紳士作派。

許多粉絲熱烈回應，狂讚吳彥祖人品「而且吳彥祖很早就說過自己欣賞強大的女性，因為她們要跨過很多男人才能到達那個位置，能夠正視女性受到的結構性歧視，真不是一般男人能比的。」、「人帥心善」、「有些人說自己有吳彥祖的帥的時候，也學學吳彥祖的品德吧」、「吳彥祖就是很好，男神不是只有外表啊！」

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