疫情嚴峻，衝擊民生經濟讓人好「疫鬱」。台北曲藝團團長葉怡均，16日受邀至佛光山台中惠中寺開講，分享自身蛻變歷程並即興演出說書和相聲；若仍意猶未盡，18日晚間還將率「愛笑斯坦相聲男團」在群島藝術園區帶來《你抽我講相聲秀》，要讓觀眾用大笑增強抵抗力、驅離病毒。

佛光山台中惠中寺2022「未來與希望」系列講座，主題「《變》．擁有無限可能」，力邀佛法、科學、藝術、文學、健康等各界名師，省思二年多疫情肆虐，如何改變大家形塑的生活秩序。

愛笑斯坦相聲男團5名成員全為90後的相聲界小鮮肉，前排左起為宋明翰、洪子晏，後排左起為吳思偉、段彥希與吳胤頡。（北曲提供／謝瓊雲台中傳真）

豪愛笑《你抽我講相聲秀》周六晚將於群島藝術園區售票演出，100段相聲現場供觀眾抽選。段彥希（左起）、黃逸豪與宋明翰將帶來群口相聲。（北曲提供／謝瓊雲台中傳真）

16日晚上7點30分，邀請全台唯一女評書與相聲藝術家葉怡均，分享探究「變」與「不變」的生命思惟，期待透過微觀改變，帶來的生命力量與無限可能。

吳思偉（左起）、宋明翰將有多段對口相聲演出。（北曲提供／謝瓊雲台中傳真）

洪子晏（左起）、段彥希將演出多段對口相聲。（北曲提供／謝瓊雲台中傳真）

葉怡均指出，百年來數來寶進化到快板書、相聲引用評書、最終演變為即興相聲，一路走來面貌多變，不變的紮實技巧與多變的新創內容，與惠中寺《變》主題不謀而合；她將以說書與相聲為例，展現改變的趣味面貌。

為了讓民眾感受說唱魅力與青春，她將帶領旗下弟子段彥希、宋明翰，在講座中穿插逗趣的相聲示範演出，要逗樂現場與線上觀眾，期盼藉此顛覆對傳統曲藝想像外，更能「以變應萬變」轉念，分享面對疫情應有的態度，「藝」解苦悶心情、開心過生活。

此外，18日周六晚間7時30分登場的豪愛笑《你抽我講相聲秀》上，現場準備100段相聲供觀眾抽選，就連演員也由觀眾現場抽籤決定，一切命運由觀眾掌握。

「愛笑斯坦相聲男團」大師兄段彥希笑說，這麼充滿變數的演出風格，堪稱相聲界首創，若沒有臨機應變能力，立刻就被觀眾考倒；節目中還特邀在脫口秀界與相聲界雙棲的中生代相聲演員─黃逸豪助陣演出，毒舌教主PK男團5名90後的小鮮肉，化學變化及爆笑火花，值得期待！

惠中寺2022年「未來與希望」系列活動，6／16葉怡均免費講座，已可至官網報名https：／／huichung2022.conf.tw；6／18《豪愛笑》演出，票券已在OPENTIX兩廳院文化生活開賣。相關演出詳情可上「愛笑斯坦─最強相聲男團」FB粉專或致電02-22345610洽詢。