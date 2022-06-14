俄烏交戰超過110天，雙方仍在烏東激戰，烏克蘭第47摩托化步兵營動用裝有熱瞄準儀的無人機，進行夜間攻擊，只見4名俄軍聽到無人機逼近，倉皇逃入森林。

據《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，烏克蘭部隊說，無人機接著投下兩枚炸彈，逃離不及的俄軍至少有3人喪生。目前還不清楚，影片究竟是在何處或何時拍攝，但就在俄烏於烏東頓巴斯（Donbas）區激戰，烏軍竭力反擊之際，相關影片浮出檯面。

基輔周一說，烏軍從戰況最激烈的北頓內茨克（Severodonetsk）中心反擊。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說，烏克蘭部隊正為每一寸土地奮戰。而盧甘斯克州州長海岱（Serhiy Haidai）周一說，俄軍獲得愈來愈多裝備，以圍攻北頓內茨克，並從市中心驅離烏軍，繼續摧毀城市。

由於俄烏都視頓巴斯（Donbas）為雙方交戰勝敗的關鍵，因此不斷派兵增援。要是烏克蘭吃敗仗，將意味未來面對俄軍攻勢時，更容易受攻擊。而俄羅斯若吞敗，不僅象徵侵略烏克蘭行動失敗，也會使俄羅斯總統普丁的政治前途岌岌可危。