歐洲股市周一大跌；由於美國通膨明顯飆升，引發人們對聯準會激進升息擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌10.19點或2.41%，為412.52點，指數來到自3月7日以來低點，並且來到連5個交易日的下跌。

押注於加速收緊的貨幣政策，讓政府債券殖利率達到多年的高位，高成長的科技股大跌4.2%；另外經濟相關的旅遊休閒股跌5.3%，汽車股跌4.5%。

華爾街上周五出現大拋售，市場情緒變得陰暗；此前資料顯示，美國五月CPI大漲8.6%，為1981年來之最，讓人擔心聯準會本周開會，是否會一舉加息75個基點。

在歐股收盤之際，美股周一也呈現大跌走勢。

荷蘭合作銀行(Rabobank)資深市場分析師Elwin de Groot說，我們面臨很多不確定性，成長低緩，較高的通膨，連接到對全球主要央行急踩煞車的擔憂。

歐洲Stoxx波動指數也上漲到近一個月高點。

歐股基準指數Stoxx 600自從一月創下歷史新高之後，目前已下跌16.5%；對於高通膨、主要央行收緊貨幣的擔憂，以及中國近期的新冠疫情加劇了衰退的恐懼，都讓市場信心低落。

CMC首席市場分析師Michael Hewson說，更大的擔憂是，央行已沒有較好的選擇。央行們面臨兩難選擇，不是允許通膨飆升或更持久，就是去大幅加息以便趕上通膨變化。

歐元區的銀行股下跌3.1%，主因為歐洲央行在上周的會議上，沒有公佈支援部分較弱勢國家債券的任何工具，令市場失望。

義大利和德國國債殖利率之間的利差，觸及2020年5月以來的最高水準，導致義大利股市的銀行股下跌3%。

法國國會首輪投票選舉顯示，總統馬克宏(Emmanuel Macron)所屬陣營以極小差距險勝。

法國巴黎銀行、興業銀行、農業信貸銀行皆下跌在4%至4.7%之間。

在對公司開發的新冠肺炎疫苗提出前景警告後，法國製藥廠Valneva大跌25.3%，報7.8歐元。