日前台北市副市長黃珊珊針對大巨蛋營收分潤與遠雄進行議約，終結零權利金的不平等條約，不過仍被質疑分潤比例偏低。國民黨台北市議員游淑慧昨（13）日在總質詢時，針對大巨蛋案進行監督，驚爆遠雄109年提出的投資計畫書中，竟不打算將體育場館作為職業棒球比賽場地，怒轟「這種計畫書你敢核定，我絕對把你們全部送到監察院去！」

台北市議會昨日進行市政總質詢，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊等人列席備詢，游淑慧指出先前談分潤時，是北市財務顧問公司安侯企業管理公司，依據遠雄在109年提出的投資計畫書進行評估，但她質疑北市尚未核定該份計畫書，為何可以作為財務分析的標準？

游淑慧指出，體育局曾表態為鼓勵大巨蛋舉辦運動賽事，該收入可不列入計算，但她認為此種鼓勵方式相當荒謬，因為大巨蛋本來就是體育設施，體育館才是主體建築，商場、旅館只是附屬事業，本來就應該要辦體育賽事，為何需要北市鼓勵？

游淑慧說，會有此種鼓勵出現，其實就是因為在該投資計畫書內有一句「規劃體育場館不再規劃做為職業棒球比賽場地」，讓游淑慧傻眼說「全世界哪一顆巨蛋不打職棒？」質疑難道大巨蛋是要蓋來辦法會、辦年會、辦演唱會嗎？

游淑慧表示，在該份投資計畫書中，遠雄直接將棒球比賽收入全數取消，根本不打算要辦了，「所以我不知道誰在練肖話啊？這種計畫書你敢核定，我絕對把你們全部送到監察院去！」

此外，游淑慧指出，北市府使用安侯企業管理公司所做的評估報告作為談分潤的基礎，但大巨蛋的股東之一、遠雄人壽多年的簽證事務所也是安侯，「我沒有質疑他們的專業，但我不知道這在行規裡面有沒有利益衝突，他做出來的東西是市政府要去背書跟承擔，是台北市民的公共損失。」

游淑慧強調，北市未核定遠雄109年的投資計畫書，許多內容各局處也說不會同意、還沒確認，「你做這個決策時，中間所有的預設數字都尚未核定，更可能是未來不同意的，那怎麼會核定出結果呢？」