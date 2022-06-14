女星「小豬」黃沐妍出道以來憑著甜美臉蛋、火辣身材，主持過多檔綜藝節目受到大批觀眾喜愛，近期又在人氣節目《全明星運動會》第三季中展現隨和又自然的性格，加上亮眼的表現使她人氣爆棚。而經常透過社群媒體與粉絲互動、分享生活的她，近日也抽空前往小琉球旅遊，並在IG上貼出一系列泳裝辣照及海灘上的排球活動，而火辣的身材也令網友全歪樓。

小豬日前於IG上PO出貼文「小琉球第一發！潛水換裝前來拍的好讚，旅行的時候最常發生的事情，計畫永遠趕不上變化，好加在我每次規劃，都有planA planB planC，所一點都不擔心。這次來小琉球，吃了小蝌蚪起司餅、紐約客炸雞、小島燒、芒果冰、穀泰泰食超滿足，環島路跑、潛水，期待明天的滑板環島，還有SUP、獨木舟、浮潛」。而在她公開的照片中，只見小豬穿著一件腰間交叉的黑白格紋比基尼，搭配同款式小褲，但比基尼疑似太過小件，使豐滿的南半球曲線若影若現十分性感，加上小豬甜美的笑容，瞬間電暈一票網友，紛紛留言「身材好好」、「好辣」、「小豬太美了」、「泳裝好厲害」、「好美好大」、「比基尼」、「身材也太好」。

接著，小豬又在限時動態上，曬出她與好友一同在沙灘上，大玩沙灘排球的養眼影片，只見小豬當時頭戴草帽，身上只穿著一件綠色比基尼及牛仔短褲，興奮的在沙灘上來回奔跑，辣秀苗條好身材，而她為了接到球也快速的移動步伐，飽滿的上圍也因此跟著劇烈晃動，再度辣翻一票粉絲，意外吸引目光。