遠傳(4904)今日舉辦股東會，董事長徐旭東親自主持，首度針對併入亞太電(3682)提出最新看法，由於先前在亞太電臨時股東會上，亞太電第四大股東的台灣大(3045)不同意亞太電所通過與遠傳合併案，徐旭東今話鋒犀利不改大砲本色，他直言，合併是快樂的事情，「搞不懂世界上為什麼有人反對，自己也在合併」、「哪個學校出來的？你要合併、我的就不通」。

徐旭東今在股東會致詞時就暢談與亞太電合併的心得，他表示，合併是一件好事情，尤其在通訊產業合併，可以和亞太合併是一個好狀況，合併後遠傳就會變成最大網路，以這角度講是很自然的，亞太電本身覺得在這種5G環境衍伸下，「合併是很好、快樂事情」，亞太電也很希望。

先前亞太電股東會審議合併案時，身為亞太電第四大股東的台灣大也派代表參加，台灣大代表指出，依照企業併購法，台灣大不同意亞太電所通過與遠傳合併案，並放棄對相關合併案表決權，徐旭東今也火力全開回應，「搞不懂世界上為什麼有人反對，有人頭腦好像很清楚、但又不清楚，以此角度來看，自己也在合併」、「哪個學校出來的？你要合併、我的就不通」!

徐旭東也談到，相信回到電信三雄格局後，市場繼競爭就會更激烈。