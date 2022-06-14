高雄市1名郭姓現役軍人開車出門時，超速行駛，且變換車道時位未禮讓後方的張姓騎士，導致張男因煞車不及撞上，機車後座的林女因顱內出血，中樞神經休克死亡，橋頭地院法官認為郭男和張男及林女3人互不認識，並無任何仇恨關係，不構成殺人罪或傷害致死罪，故依過失致死罪判郭男1年6月。

據判決書指出，郭男為現役軍人，於民國110年5月開車沿高雄市楠梓區創新路外側快車道行駛，行經芎林六街口欲變換車道路邊停車時，應注意行車時速不得超過50公里，且變換車道時，應讓直行車先行、注意安全距離，而當時天氣晴、視距良好，郭男竟以時速55公里之速度超速行駛，突然向右偏駛欲變換車道至慢車道，張男（所涉過失致死罪部分，由檢察官另為不起訴處分確定）載著林女，因閃煞不及，發生擦撞，張男、林女因此人車倒地，林女頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血，緊急送醫急救，仍因中樞神經性休克死亡。

橋頭地院法官認為，案發當天郭男可清楚看見張男騎機車，因郭男開車超速撞上張男導致林女死亡，但郭男與張男和林女3人互不認識，無仇恨及糾紛，雖郭男違規超速，但並無殺人或傷害之故意，難論以殺人罪或傷害致死罪。因此法官依過失致人於死罪，處郭男有期徒刑1年6月。