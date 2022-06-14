前四戰表現不佳的卓雷蒙格林，第五戰發揮出色，勇士上半場一路領先塞爾提克。(美聯社)

昔日選秀狀元威金斯，今日第五戰威風八面，上半場就有雙位數得分，幫助勇士取得領先局面。(美聯社)

根據以往數據，贏得「天王山之戰」的球隊，最終有73%的機率抱走總冠軍獎盃，因此今日G5就顯得格外關鍵，舊金山大通中心擠進滿場球迷，勇士賺進了超過450萬美元票房，五小陣容也發揮出色，一路壓著對手「綠衫軍」塞爾提克打，半場結束51比39領先。

勇士過去在總決賽「天王山之戰」9場7勝2敗，勝率高達77.77%，最近一次輸球是2016年，當時勇士取得3比1聽牌優勢，輸掉G5後最終3比4遭到逆襲。

勇士此一依舊排出五小陣容，由歐托波特頂替魯尼先發，這個陣容在首節徹底壓制了塞爾提克，五小全面開花，首節27比16領先。

次節綠衫軍趁著柯瑞休息之際發動反擊，將落後分數縮小至6分差距，但塞爾提克引以為傲的三分外線全部熄火，12投0中，卓雷蒙格林、威金斯與裴頓連續命中，再次將優勢擴大至雙位數。

塞爾提克的三分冷感直到塔圖才得以終結，荷福德也貢獻一顆，再次追至個位數差距，但勇士威金斯更加兇悍攻下16分，柯瑞10分，卓雷蒙格林8分，半場結束領先12分。