運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬虎、蛇、猴、狗、龍的人年輕時日子坎坷，難以遇到好機會，不過後半輩子將會鹹魚翻身，苦盡甘來，能脫離苦海，晚年過著幸福的日子。

▍1.生肖虎

屬虎人不奢望好處從天而降，只在乎自己努力多少，他們有一身傲骨，不向任何人低頭。因為太過剛強而到處碰壁，生活很艱難。大器晚成的他們等到中年左右才開始轉運，工作順利受人敬仰，而且財庫大開，晚景一片繁榮，後福無窮。

▍2.生肖蛇

屬蛇人有許多途徑去實現自己的發財大計，但無奈人生曲折，雖然很努力上進，但總缺少一些機遇。屬蛇人後半生開始風生水起，別人還在摸索，他們卻可以搶先一步，事業財運猶如破竹，短短幾年就可財源廣進，事業有成。

▍3.生肖猴

屬猴人年輕時人生道路坎坷崎嶇，不管做任何事都只能靠自己，得不到他人幫助。但是屬猴人不會因此而失去信心，仍然對未來充滿希望，所以經過奮鬥的屬猴人付出得到回報，運氣也越來越好，可享受幸福人生，後半輩子福運綿長，時來運轉。

▍4.生肖狗

屬狗人心直口快，總是無意間得罪人，所以他們得不到什麼好機遇，還會小人纏身。對自己的金錢也管理不善，花得多賺得少。不過到了中年屬狗人苦盡甘來，生活變得如意，開始衣食不愁。人緣好了，貴人也多了，每一天都快樂。

▍5.生肖龍

屬龍人心中有目標，並為之奮鬥，一刻也不停歇。他們無論在任何環境下都不斷奮鬥，即使生活比較苦，也不放棄理想。經過自己的努力，下半輩子迎來甘甜的好日子，富足順心，沒有煩惱憂愁。屬龍人命運不錯，只是有些起運晚，只要堅持必會一飛沖天。

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