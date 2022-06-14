進入第二季後，板卡市場在加密貨幣挖礦潮大幅消退，加上歐、美、中等三大主力市場各有不利因素衝擊下，導致台灣多家板卡廠的出貨、營收動能都同步走緩。業者預估，在運銷、需求不如預期順暢下，Q2板卡市況的淡季效應將相對近兩年明顯，影響單季營運動能暫蹲今年低點。

隨中國封控逐步解除，幾家二線板卡5月營收多較4月回溫，其中承啟（2425）受惠主力品牌客戶七彩虹為了備戰618檔期、相對積極拉貨，加上4月部分遞延出貨，5月營收月增16.5％、達5.7億元，但較去年同期仍減少6.15％。累計今年前5個月營收，尚能維穩年正成長，達25.14億元，為近六年同期新高。

同樣以輝達NVIDIA GPU平台之顯卡、專業繪圖卡及AI伺服器等產品為主的麗臺（2465），5月營收雖回溫至3.93億元、月增22.9％，但亦因上海封控影響未完全消退所累，年減66％。累計今年前五個月營收22.25億元，較去年同期減少逾4成，不過仍有優於疫情前表現，為2008年來同期次高。

至於華擎（3515），公司除了有板卡業務，旗下尚有伺服器、IPC工業電腦／迷你電腦等產品線，5月在封控緩解、產能稼動率提升下，營收亦隨之回溫、達13.71億元，月增17.3％，但年減25.4％，雖有優於2019年前之各年同期表現，不過，今年前5個月累計營收仍較去年同期減少一成，為歷年同期次高。

與中國市場需求連動性較高的映泰（2399），5月營收1.67億元，月減5.3％、年減31.7％，累計1～5月營收10.34億元、較去年同期小幅衰退1.7％。

另外，以超微AMD GPU平台之顯卡相關產品為主的撼訊（6150），5月營收降至今年低點、為2.97億元，月減19％、年減57％，約已回歸至疫情前非挖礦期的正常水位。今年前5個月累計營收為28.66億元，仍較去年同期增長3.2％，並有歷年同期第三高的表現。

展望下半年，近期雖屢傳輝達次世代GPU平台Ada Lovelace的GeForce RTX 40系列新品將延後至9月才推出，但業者仍多盼第三季在海外物流運銷的順暢度進一步改善，及前一代顯卡產品現貨價格加速正常化、有利去化之下，可望帶動第三季板卡市況較第二季回溫，並在第四季陸續啟動新品周期後，為全年板卡營運帶來持平以上的支撐力道。