知名直播網紅連千毅婚姻、事業兩得意，以獨特叫賣風格走紅，加上直播時身後都會有辣妹一起入鏡，讓他火速打開知名度，屢次成為話題人物，連千毅還是幸福人夫一枚，不時分享和「真人娜美」石帕玉的夫妻日常，還豪曬嬌妻素顏，大讚老婆「自然就是美」。

石帕玉素顏美到誇張。（圖／取材自蘭庭精品臉書）

連千毅嬌妻石帕玉擁有天使顏值和魔鬼身材，前凸後翹的S身材完全看不出是2個兒子的媽，石帕玉還因此擁有「真人娜美」的封號，而連千毅昨（13日）更還曬嬌妻素顏照，透露老婆和同學喝茶聚會，還不忘嘴甜誇妻：「自然就是美」，只見石帕玉戴白色口罩，但仍擋不住一雙濃眉大眼，且肌膚白到發亮，沒化妝氣色依舊好到不科學。

其實，石帕玉在婚前就是知名網美，更是夜市的美女代表，過去仍在經營臉書時，更是不吝嗇分享絕美自拍、素顏照，而和連千毅結婚後，她也幸福生下一對兒子，雖然石帕玉是雙寶媽咪，但顏值和身材仍好到像少女。

寵妻的連千毅也不吝嗇放閃示愛老婆：「一個女人帶二個兒子很辛苦」，大讚石帕玉結婚8年來都沒變「一樣的樸實無華，在家相夫教子，真的是很乖巧！」而隨著連千毅靠直播成功翻身後，他更是大手筆買下8000萬的電梯豪宅送漂亮老婆，感謝嬌妻一路以來的不離不棄。