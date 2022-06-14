林姓男子接獲假檢警來電，告知他個資被盜用，且已經涉及洗錢案件，要他趕快把戶頭裡的錢都匯給書記官檢查，情急之下他嚇得拿起存摺匆忙出門立刻趕到銀行，所幸半途遇到巡邏員警耐心解說，讓他確認是詐騙集團的伎倆，保住積蓄。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

檢警來電通知阿伯「你洗錢被通緝」 巡邏暖警阻詐護積蓄

長輩看過來，真正有影係詐騙。台中市58歲林姓男子，近日接獲陌生來電，對方自稱檢察官和警察，告知他涉及非法洗錢被通緝中，嚇得他神色慌張匆忙拿著存摺準備衝到銀行匯款，所幸半路上遇到巡邏員警，經耐心說明才知是詐騙集團，幫阿伯即時保住30萬元積蓄，免於「出事」。

中市警第六分局永福派出所巡佐高贊智、警員王耀頡，兩人近日執行巡邏勤務，經過西屯路與玉門路口時，看見林姓男子神情慌張，一經詢問下才知林男接獲假檢警電話，正準備前往銀行匯款30萬元，在員警不斷勸說下，成功阻詐。

警方提醒，假檢警詐騙層出不窮，長輩容易受騙上當，但只要掌握「檢警及法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶」，就能戳破詭計。

這位林姓阿伯當天接到假檢察官來電，聲稱其個人資料遭盜用且涉嫌洗錢，銀行帳戶遭警示凍結，要求他配合調查，盡快將帳戶裡的現金匯給書記官檢查，還告知林男偵查不公開，切勿對家人、朋友提及此事。

林男一時情急、信以為真，當下拿著存摺匆忙出門，準備前往銀行匯款，途中越想越不對勁，恰巧巡邏員警路過，便攔下員警諮詢。

員警說明，真正的檢警偵辦案件，不會要求匯款，假檢察官要林男不能告訴警察的說詞也漏洞百出，他仍半信半疑，員警只好請他到派出所，查詢下發現林男確實未涉及任何案件，林男這才鬆了一口氣，相當感謝警方的協助。

警方提醒，司法機關偵辦案件時，不會以任何名義要求匯款或交付存摺、提款卡，若民眾接到不明人士來電要求「金錢往來」時，請務必撥打110報案專線或165反詐騙專線查證，小心求證才是防詐之不二法門，方能保障自身財產安全。