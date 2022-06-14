藝人柯以柔提起離婚訴訟，指控老公郭宗坤偷吃，但郭男否認並希望婚姻能夠繼續下去，不願離婚，一審士林地方法院認為，婚姻已出現重大事由且無回復之望，判准2人離婚，上訴後，二審台灣高等法院仍判准離婚。

本名柯育婷的柯以柔2011年嫁給廚師老公郭宗坤，近年柯經營網拍，一度爆出侵權官司，郭則酒駕，雙方為了離婚官司，多次進出法院，而柯每次到庭都以淚洗面，梳妝整理後才步出法院，避免被媒體拍到憔悴的樣貌。

法官審理時傳喚媒體記者作證，記者說親眼見到郭進入一處老舊公寓樓梯，當時樓上只有女員工家的燈亮起，確定郭與女員工同住一間屋子，加上郭另又被拍到與女員工一起出國，2次不同的時間點，法官認定郭負起對婚姻不忠的責任。

法官認為郭宗坤有和女員工一起出國，還可能同住在一間屋子，任何伴侶都無法忍受，客觀上已經構成婚姻難以維繫的重大事由，一審及二審都判准2人離婚。