開發金股東會紀念品花鳥彩繪碗六件組網路炒到9百元。(圖/翻攝蝦皮購物)

每年各公司贈送的股東會紀念品是投資人關注的焦點，以往中鋼發送的紀念品都會掀起兌換熱潮，不過今年最夯的紀念品是開發金發送的花鳥彩繪碗六入組，因為很實用加上結合藝術造型典雅，已經出現通路兌換缺貨的現象，在網路平台上最高價格開到900元。

開發金先前公布股東紀念品是花鳥彩繪碗六件組時曾受到熱烈討論，開放兌換後造成缺貨現象，觀察網路上價格多半訂在300至400元之間，更有人標價900元。

開發金先前送的日式禪風茶具組也頗受好評，當時在網路上被喊到1500元。除了開發金送碗受好評外，中信金發送頸部按摩儀、元大金給100元超商商品卡，華南金送的則是樂扣樂扣耐熱玻璃保鮮盤，金融股是投資人存股最愛，發送的股東紀念品大多都很實用。

開發金花鳥彩繪碗是今年很夯的股東紀念品，先前有網友好奇大家拿過最爛的紀念品又是什麼？引起熱烈討論，有人則點出，拿到「口罩兩入」很傻眼，「實際價值應該不到2元。」

中鋼2022年股東紀念品為「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」，採用鈦金屬的材質所製，但多數人對似乎不太領情，紛紛表示紀念品越來越爛了今年的「很醜」，更有人直言還是2017年送的黑熊傘最棒，大讚「耐操又好用」。