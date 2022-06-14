美通膨核彈威力猛，升息恐慌席捲國際股市，美股四大指數昨夜持續重挫2.79%~5.61%不等，標普500更墜入熊市，亞股今早仍是一片慘綠。台股昨遭外資拋售480億元，拖累指數重挫389點，市值再度失守50兆元大關，今早再開低大跌逾百點，摜破萬六關，盤面電子權值族群仍是重災區，汽車零組件族群則持續重踩油門逆勢而上，各大類股僅電器電纜獨撐大局。

分析師指出，台股今日開盤創5月24日以來的新低價位，台幣連貶9日創5月20日的低點，大型權值股休兵，以中小型股表現為主。這波台股自底部的反彈格局確立，不過上週五公布的美國CPI數據高於市場預期，加上FOMC會議在即，市場量能不振，季線上方賣壓仍大，難脫整理走勢。

盤面上，台積電(2330)開低一度探至507元，低檔有買盤進駐，股價回升至510元左右，跌幅在1.3%；車電概念股今日多頭力挺，耿鼎(1524)爆量震盪、美琪瑪(4721)漲幅1%、台半(5425)獲投信青睞，股價也守在平盤上方；載板三雄景碩(3189)、南電(8046)及欣興(3037)等聯袂揚升，漲幅在1%左右；華新(1605)挾著本益比低，股價上漲3%，帶量站回月均線；網通股受惠低軌衛星題材，也見到多頭火種，建漢(3062)飆漲7%左右、台揚(2314)漲幅逼近5%、智邦(2345)漲幅在1%以上；比特幣重挫、幣安停止提領，板卡族群空方賣壓蜂擁而出，麗臺(2465)、撼訊(6105)跌幅在4.5~6%不等。

分析師指出，主計處5月雖下修台灣今年經濟成長率至3.9%，但Q3、Q4經濟成長年增率預測仍超過5％，下半年表現可望優於上半年。依目前台股本益比來看也相對位於點，電子期下半年也可望進入消費旺季，Q3不妨逢低考慮半導體、電動車、低軌衛星、綠能與儲電等4項族群。

不過，美聯準會貨幣政策、通膨發展都讓市場存在不確定性，分析師預期，台股Q3難脫震盪整理格局，在操作上宜在底部沒有確定成型之下，嚴控手中持股比例為宜。