美國知名配音員比利卡梅茲(Billy Kametz)，生前替日本動畫《精靈寶可夢》幕後配音工作，呈現聲音的百變魅力，另也曾配音電子遊戲《第7史詩》，近日突然傳出他逝世消息，近日已被經紀人證實上週9號離世，原因是罹患癌症，正值大好黃金歲月過世，享年僅35歲，令人不禁唏噓感嘆。

根據外媒《Toronto sun》、《Penn Live》報導，比利卡梅茲4月公開罹癌消息，宣布罹患結腸癌第4期，身體癌細胞已擴散到肝臟、肺部跟脊椎，特地錄製影片聊及罹癌生活點滴，影片中的他眼眶發黑、雙頰凹陷，承受化療煎熬痛苦，不過雙眼依舊炯炯有神，仍打算正面積極對抗病魔，勇敢戰勝身體內的癌細胞。

比利卡梅茲透露，他會從加利福尼亞州搬回加夕法尼亞州生活，並接著透露有些配音作品尚在後製階段，並要求粉絲們成為他的「最強大啦啦隊」，2個月後依然難逃死神索命威脅，身後留下他的父母、姐姐以及女友艾莉卡，二人早已穩定交往多年，她在IG發文難掩感傷：「我這輩子都會帶著對你的愛過活。」

他的經紀人吉尼麥克馬納斯透露，比利卡梅茲是在上週9日去世，「即使在病情最糟糕的時候，仍保持著樂觀與堅定。這個世界沒有他，世界會變得更黑暗，我會非常想念我的朋友。」吉尼麥克馬納斯也說，他一直對日本動畫遊戲很感興趣，長大後扮演了許多心愛的角色，都將成為長存在粉絲心中。