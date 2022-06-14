活動中將帶領學生登上海事教育實習船育英二號，讓學生實際看到船隻運作的狀況。（國立海洋大學提供／張志康基隆傳真）

陽明海運文化基金會也安排文化藝術館課程，透過遊戲引導學生認識海運及船舶。（國立海洋大學提供／張志康基隆傳真）

為了讓學生能夠親身體驗海洋及認識航海、海運產業，國立臺灣海洋大學臺灣海洋教育中心攜手海大附中及陽明海運文化基金會舉辦「2022年海洋職涯學生體驗營隊」，自即日起開放國中在校生及畢業生報名。

海大表示，因應時代趨勢並配合海洋教育執行及辦理現況，透過了解國際海洋教育發展趨勢，有感海運產業對人才需求的有增無減，形成人才的藍海市場。海大教育中心配合十二年國教辦理海洋職涯試探教育，並建立升學與就業輔導機制。

海大指出，希望藉由職涯體驗的多元化活動內容，讓學生認識臺灣的海運產業以及海運職人的工作，讓學生能更貼近海運工作的環境及情境，加以分析自我是否適合相關的工作，建立對於海洋職業之正向價值觀。

在這次體驗營中，安排由海大附中海勤類科的教師群負責帶領學生實際體驗船舶甲板部門及機艙部門的工作內容。另外，海大也特別商請「海事教育實習船-育英二號」船長導覽解說船舶工作與船員生活，而船上的航行設備及船體結構也會同時開放學員參訪。

另一方面，陽明海運文化基金會也安排了於陽明海洋文化藝術館的課程，透過遊戲引導參加體驗營的學生們認識海運的演變、船舶類型的多樣性及規劃航行與海洋環保的小知識。並將在講師的帶領下，從海上的角度認識基隆港口的設施與停靠在港口的各類船隻。

活動報名網址：https://tmec.ntou.edu.tw/p/412-1016-10525.php?Lang=zh-tw。