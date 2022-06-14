教育部國教署辦理「學校國際化計畫」，除經費補助中小學建構國際化學習環境及校園支持系統，並不定時舉辦工作坊接受學校諮詢及持續鼓勵參與，以更有效協助他們發展學校國際化，111年共有236案提出申請。

教育部國教署表示，「學校國際化計畫」由中山大學學校國際化團隊歷經兩年發展與試辦，制定包含「國際化目標」、「校園國際化」、「人力國際化」、「行政國際化」、「課程國際化」、「國際夥伴關係」等六大面向25項具體學校國際化指標，並編製學校國際化工具包，提供全國中小學精進學校國際化指引。

而為能維護國際教育的品質，計畫團隊也持續追蹤全國中小學學校國際化的實施現況，並著手編製《中小學教育國際化普查》及《國際教育2.0成效評估調查》題項。

其中，《中小學教育國際化普查》調查對象為全國中小學，可用以瞭解學校教育國際化情形；《國際教育2.0成效評估調查》則是為瞭解學校獲得經費補助資源後推展國際教育的現況，問卷均兼具國際教育2.0目標所強調「彰顯國家價值」、「尊重多元文化與國際理解」、「強化國際移動力」、「善盡全球公民責任」等實質內涵。

另外，基於推展學校國際化的進程，也須由各教育主管機關指派任務學校擔任國際教育行政支援窗口（IEAS）協力合作，因此在今年1月舉辦中小學國際化補助工作坊，邀請IEAS任務學校共同參與，以利其後續政策宣導及行政協助。

教育部國教署表示，將持續推展對精進中小學學校國際化及維持國際教育品質策略的相關規畫與執行，共同打造出國際化學習環境及校園支持系統，達到「培育全球公民」願景。