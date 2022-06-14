由於大陸供應鏈仍出現阻礙，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在內部信坦承，本季將是一個相當艱困的季度，接下來希望員工們能努力恢復生產，幫助公司重新站穩腳步。此前，馬斯克就曾對總體經濟示警，直言對於未來經濟有「不妙」的感覺，甚至可能裁員10%的特斯拉員工。

科技媒體Electrek報導，馬斯克發布內部信表示，由於大陸供應鏈和生產上的挑戰，這是一個非常艱難的一季，所以我們需要努力讓業務回升。特斯拉在3月、4月曾因為大陸採取封控措施控制疫情而關閉工廠數周，儘管現在已全面恢復，但先前停滯的生產還需要時間消化。

此外，馬斯克也在內部信提到，「加州廠的產量寫下前所未有的紀錄，德國柏林的特斯拉工廠也在上周達到生產千輛Model Y汽車的目標，另外，上海廠全力恢復生產，大本營奧斯汀工廠也持續加速，一起往勝利邁進。」

馬斯克罕見對特斯拉營運提出警告，似乎也與他先前所稱，對未來經濟感覺不妙有密切關聯，當時馬斯克透露要裁員10%的員工，引發股價下跌，但他也解釋，裁員針對全職員工，會招募更多時薪制員工，整體員工數仍會增加。