遠傳電信今日召開股東常會，遠傳董事長徐旭東談到合併亞太電信，直言這是有效益且快樂的事情，搞不懂「有人」為何要反對，有些人頭腦很清楚，又很不清楚，話中暗諷台灣大哥大董事長蔡明忠，因台灣大在「遠亞併」中投下反對票。

遠傳轉型成果顯現，今年維持穩健優渥股利發放率，發放每股現金股利新台幣3.25元，股利發放率達116％，連續11年股利配發率超過100％，為電信業之冠。此外，遠傳股價一年來表現優異，不僅業界居冠，也在今年5月創下歷史新高，而今年以來的股價漲幅更在「台灣績優50成分股」遙遙領先。

遠傳董事長徐旭東表示，遠傳團隊去年9月拚出了世界第一的5G，讓台灣的5G成就揚名國際，堅信提供客戶優質穩定的網路品質，是我們對客戶重要的承諾，也就是說「要做就做最好的」，優質的5G也帶動電信本業、新經濟擴大成長，所以遠傳的營收、獲利才能在疫情中逆勢成長，替股東創造價值。

遠傳總經理井琪表示，三年前，遠傳率先成立業界第一個轉型辦公室，堅定遠傳轉型的目標，加速開創新經濟的腳步。三年下來，我們算是轉型有成，才能在去年疫情艱難的情況下，我們的電信本業和新經濟，雙雙逆勢成長。遠傳將持續發展多元創新的5G應用、與有溫度的差異化服務，深化顧客關係。

遠傳於今年2月完成與亞太電信的合併契約簽署，雙方合併後，新遠傳將發揮最大頻譜綜效，優化服務，全方位提升客戶體驗。此外，資本支出降低將增進獲利成長，轉而將投資更多創新研發；雙方合併超過920萬用戶，用戶規模擴大將挹注本業營收穩定成長，助攻個人數位服務推廣、強化資通訊服務能量，加速新經濟營收成長。雙方網路整合，更將大幅提升網路穩定度，達成節能減排，擴大環境永續效益的目標。