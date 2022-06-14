勇士史蒂芬柯瑞無球跑位以及遠距題投射三分球的方式徹底改變了NBA過往歷史，老鷹崔楊秉持著柯瑞的意志也以同樣方式名揚聯盟。崔楊直言，「我和柯瑞開創了新時代。」

崔楊受訪時表示，「我和柯瑞都是同樣的身材，讓外界看起來瘦弱不堪，但，如今聯盟走進小球時代，這一切都是我和柯瑞帶來的效應。」

然而柯瑞目前手上已有三枚冠軍戒，崔楊則仍在追尋首冠，將自己拿來與柯瑞相比是否妥當？崔揚說，「我一直被外界低估了，而且我身旁也有很好的隊友，上賽季如果不是受傷，我們早已拿到總冠軍了！」