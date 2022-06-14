暑假即將來臨，不少人搶在天氣更悶熱前，更新家中冷氣設備，而有位網友分享，他新購入一台分離式冷氣，冷氣師傅發現室外機需安裝在10層樓高的外牆上，稱是危險施工須加價7000元，他認為收費太高昂便換了廠商。但不少網友都不挺，直呼在高樓外牆裝室外機是拿命賺錢，收費7000元已非常實惠。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露近日購入一台分離式冷氣含標準安裝，但實際安裝日時，冷氣師傅發現室外機需安裝於10層樓高的外牆上，便向他表明此為危險施工，需要加收7000元的費用，讓他聽了相當傻眼，並說，「我知道10幾樓是有點高，但是也不是要你飛簷走壁安裝吧」、「如果加個2000我還能接受」等語。

原PO續指，他無法接受室外機安裝須加價收費，就請師父打道回府，他則返回原店面退貨，事後改到另間家電經銷商購買冷氣，該店老闆到大樓確認安裝位置且估價，冷氣價錢同樣包含標準安裝，也沒向他另外收取危險施工費用，直呼「真是差很大」。

文章曝光後，網友一面倒不挺，看了原PO貼出的外牆照片，紛紛痛批，「這個給我2萬我也不敢出去」、「你跟師傅站在外面一起施工應該就不會收你錢了」、「這本來就要算危險施工了」、「七千應該的吧，做好整套安全措施才可以安裝，太危險了」、「嫌貴你可以自己裝喔」、「不尊重專業，以後就換你被抱怨喔」；還有網友分享自身經驗，指出7000元相當便宜，他家住4樓，當時估算安裝費用被收了1萬2千元。

實際上，冷氣室外機安裝一直都是危險施工，是相當高風險的職業，今年4月在桃園市蘆竹區才發生一起意外，40歲蔡姓冷氣工人前往一處社區9樓安裝室外機，卻因失足，不慎自9樓墜落在1樓花圃，經送醫仍傷重不治。