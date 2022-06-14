滙豐(台灣)商業銀行於日前榮獲權威財經媒體《亞洲銀行家》評選為2022年「台灣最佳財富管理銀行」，再次肯定滙豐銀行以優質的跨國金融服務、專業的財富管理團隊與洞悉市場的精闢見解後，宣布推出全新卓越理財｜尊尚（Premier Elite）服務，為高資產的大眾富裕階層提供獨家的客製化財富管理服務。

在《亞洲銀行家》2022年的「卓越零售金融服務獎」中，評審團隊針對各國銀行在營運策略、 資產管理規模、財務績效、高資產客戶規模，及大數據與人工智慧在財富管理上的運用等領域進行評選。滙豐銀行在競爭激烈的財富管理市場中脫穎而出，榮獲「台灣最佳財富管理銀行」殊榮。

滙豐(台灣)財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示：「滙豐銀行身為台灣的財富管理領導品牌，長期在地深耕，始終秉持著以客戶為中心的服務理念，為客戶提供全方位且安心便捷的環球金融服務。台灣是滙豐集團在推展Asia Wealth的重點市場，集團持續投注資源，近期於台灣全新推出卓越理財｜尊尚服務，為客戶提供更優質、更全面、更禮遇的財富管理服務。」

葉清玉表示，資產在新台幣1500萬元以上的Premier卓越理財客戶，將可尊享全面升級的服務，在「專業財管、卓越禮遇、環球連結、專屬回饋」四個面向皆可享受獨家禮遇與客製化財富管理，包括個人化財務規劃與稅務諮詢；房貸、信貸、存款享有最優利率且免開辦費；信用卡全卡別終身免年費；享有卓越理財｜尊尚客服專人服務專線等，協助客戶邁向更高財富領域，開拓新視野。

滙豐集團看好台灣發展潛力，在2021-2025年這五年間，集團持續加碼約新台幣40億元投資台灣，員工人數將淨增加460人，大舉招募Premier卓越理財客戶經理與理財專員等，更將在北部和中部成立旗艦財富管理中心，達成2025年前成為亞洲第一的財富管理銀行的使命。