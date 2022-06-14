雄獅集團宣布以宙獅計劃（Metalion）為名正式進軍元宇宙，積極搶進新世代旅遊社群市場，首波將由雄獅集團旗下之餐飲事業體欣食旅品牌「gonna共樂遊」打頭陣，於6月30日公售400顆Metalion Getting Coffee宙獅咖啡卡NFT，持有者將可連續30日，至gonna門市每日免費兌換咖啡乙杯，並享有未來宙獅計劃的優先參與權。

宙獅計劃（Metalion）為雄獅集團發起的Web 3.0旅遊社群，目的是將雄獅集團的實體服務延伸至區塊鏈社群，同時應用區塊鏈技術加速集團數位化，計劃將發行包括旅宿、餐飲、軌道交通等，涵蓋食、宿、遊、購、行各領域的賦能型NFT，透過集團內外資源整合，以期打造一個亞洲第一的Web 3.0旅遊生態系統，並且進一步促進台灣觀光產業與扶植旅遊新創事業。

宙獅計劃首波將由gonna共樂遊公售400顆Metalion Getting Coffee宙獅咖啡卡NFT，於6月30日0時起透過宙獅計劃官網（www.metalion.world）限量推出，共有美式卡及拿鐵卡兩款，售價分別為999元及1299元，民眾可連結錢包使用MATIC幣或是信用卡刷卡購買，不另設白名單。宙獅咖啡卡NFT持有者可於7月7日至8月5日，每日至全台gonna共樂遊門市免費兌換咖啡乙杯，賦能期間內另可兌換價值170元的gonna手工甜點乙份，以及不定期的餐飲優惠驚喜，未來還可享有各種宙獅計劃的優先參與權。

此外，為慶祝宙獅Discord開台慶，即日起至6月19日前，凡成功邀請3位好友加入宙獅Discord，就有機會抽中五星飯店住宿券；6月24日前完成指定投稿活動，還可抽價值近12萬元的台鐵美學觀光列車「鳴日號」5日行程，一人中獎兩人同遊；社群內還將不定時舉辦遊戲之夜活動，可獲得gonna餐點體驗券、MATIC幣、星級飯店飯店住宿券等多項好禮，總價值超過20萬元。