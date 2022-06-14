北京市統計局13日發佈《奮楫篤行謀發展 步履鏗鏘向未來——2017—2021年北京經濟社會發展綜述》，顯示北京市的地區生產總值在2018年突破3兆元（人民幣，下同）、2021年超過4兆元，從3兆元躍上4兆元僅用3年；北京人均GDP在2017年突破2萬美元，2021年超過2.8萬美元，也在幾年間增長達到40％，繼續居全大陸省級地區首位。

根據《北京日報》報導，從經濟結構看，服務業增加值占GDP的比重保持在80％以上；產業高端化特徵更加明顯，數位經濟比重由2017年的36.3％提高至2021年的40.4％，高技術產業和戰略性新興產業占比均在1／4左右（二者有交叉），文化產業成長壯大，增加值占GDP比重超過10％，穩居全國第一。

而居民生活水準部分，資料顯示全市居民人均可支配收入在2018年超過6萬元，2021年達到7萬5002元，2017至2021年年均實際增速為5.4％，其中農村居民收入年均增長6.3％，快於城鎮居民1個百分點。居民消費結構持續升級，人均消費支出由2016年的3萬5416元增加到2021年的4萬3630元，其中服務性消費占比自2016年以來超過一半，2021年為57.1％。