李姓男子透過阿里巴巴網站尋找大陸仿冒名牌香水賣家，再以市價5成的售價在台灣電商平台販售。(警方提供／林欣儀台中傳真)

住在新竹的26歲李姓男子，去年起透過「阿里巴巴」網站尋找大陸地區的香水賣家，並分別向不同賣家進貨各種知名廠牌香水，儼然成為台灣代理商，再透過網拍販售，短短1年成交1500多筆、獲利至少數百萬元，保二總隊日前搜索李男租屋處，查扣8000多件仿冒的HERMES及DIOR等名牌香水，依違反商標法法辦。

保二總隊刑事警察大隊隊長楊志雄指出，日前在網路巡察時，發現有知名電商平台在販售各類名牌香水，其價格竟只有市價的一半，經深入追查，發現該平台販售的香水不論是外包裝或味道都與正品很相近，若非專業人士很難辨別，持續深入追查。

警方表示，經搜查李男位於新竹的租屋處，現場堆置包括DIOR、CHANEL、JO MALONE、YSL、GUCCI及HERMES等知名品牌的仿冒香水約8000多件，這些查扣物不僅涵蓋各個名牌的香水品項，且從2ml到100ml的規格都有，若以市價估算約有3000多萬元。

警方調查，李男是去年開始，透過大陸網站阿里巴巴尋覓對岸香水賣家，再藉由微信聯繫對方，分別向不同賣家進貨不同品牌的香水，進價約為市價的1成，之後在蝦皮上架、並以市價5成左右的價格販售，藉以賺取暴利，經營1年多來獲利至少數百萬。

警方強調，香水是使用在人體身上，會被皮膚吸收，目前雖無法確認李男販售的香水是否對人體有影響，仍呼籲民眾不要擅自使用，以保護自身健康。