「人生最溫暖的是陪伴！」台中市梧棲區62歲郭姓婦人，因欠下債務日前萌生輕生念頭，搭計程時因精神恍惚且情緒激動，司機發現郭婦行為怪異為求安全，將她載往安寧派出所請求警方協助。經警安撫郭婦後，還駕駛巡邏車護送她返家，卻因巷窄進不去；員警將僅有的一把傘借給郭婦撐，還陪伴郭婦走長約1公里的路安全送她到家。

警方指出，11日晚間7時許天下滂沱大雨，梧棲區郭姓婦人全身被雨淋溼且赤腳，狼狽地從梧棲區台灣大道搭上計程車，卻說不清要前往何處？計程車司機發現郭婦行為怪異為求安全，將她載往台灣大道旁清水警分局安寧派出所請求警方協助。

員警陳建利及郭明為見郭婦精神恍惚且情緒激動，於是先安撫情緒後，郭婦才向警方表示，她因欠下債務萌生輕生念頭。警方了解情況後，不斷安慰及開導；郭婦情緒才趨於平穩，精神慢慢恢復，並通知郭婦家人，最後由警方駕巡邏車護送郭婦安全返家。

因郭婦住家於巷子內，巡邏車無法開進去，當時正好下起傾盆大雨，警方將車上僅有的一把雨傘讓給郭婦使用，並陪郭婦走了長達約1公里的路返家。家人見郭婦平安歸來，頻頻向警方道謝，並表示大雨中也不知道要去哪裡找人？非常著急，所幸熱心警察將郭婦平安的護送返家。

安寧派出所長王凱政呼籲，民眾如遇到人生低潮或瓶頸時，可透過安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求各方協助。

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