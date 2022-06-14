因疫情影響停辦2年的「新北市勞工之星歌唱大賽」，今年復辦，除了提高獎金，同時從原有的「活力之星組」、「魅力之星組」，更新設「移工之星組」擴大參與。活動報名自即日起至7月15日下午6時，歡迎擁有好歌聲的勞工朋友們來報名！

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市「勞工之星」是公部門舉辦歷史最悠久的歌唱比賽，孕育出許多電視歌唱選秀節目的新人。今年賽事更擴大，讓符合資格的本地勞工及移工朋友們，都有機會參與。

各組獎金為冠軍3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬5千元、殿軍1萬元、第五名6千元、第六至十名各有3千元。此外，還有「最佳造型獎」、「最佳台風獎」等，邀請參賽者發揮創意，整個賽事總獎金更高達30萬元以上。

歡迎設籍或工作地在新北市的在職勞工，以及三年內曾居住或工作於本市的移工朋友們踴躍報名。詳細活動辦法請蒐尋「111年勞工之星歌唱大賽」或連結官網(https：／／www.ntpcstar2022.com.tw)查詢，也可以電洽(02) 2700-4519詢問相關細節。