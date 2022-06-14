晶華(2707)國際酒店集團今（14）日召開股東常會，承認2021年財報及盈餘分派案，現金股利12.3925元將於16日除息交易。展望後市，晶華除根據疫情變化持續靈活因應，仍將持續拓展晶英、捷絲旅等品牌海內外據點，盼營運在解封後能迅速回溫。

晶華2021年合併營收49.3億元、年減9.08％，為近11年低點，但受惠認列達美樂披薩處分收益16.36億元挹注，歸屬母公司稅後淨利21.77億元、年增達近2.3倍，每股盈餘（EPS）17.09元，雙創新高。

晶華董事長潘思亮表示，去年營運仍受疫情的影響，邊境管制持續衝擊觀光旅遊產業，尤以旅館業者首當其衝，都會型旅館受創更深，特別是仰賴國際客較重的雙北市。所幸政府也及時推出各項補助專案，同時推動國旅觀光，讓疫情對旅館業的損失減少。

展望後市，台灣疫情控制得宜，加上疫苗已施打到一定比率，未來可望逐步開放防疫管制，如何恢復正常的經濟活動是下階段的重點任務。晶華將持續最嚴謹的防疫措施，配合穩健踏實的經營能力、靈活多元的行銷方案，以期在後疫情時代做好準備重新出發。

晶華將持續拓展晶英、捷絲旅等品牌海內外據點，已在開發規畫的北投晶泉丰旅、林口晶英薈旅及晶英酒店將陸續加入營運，以更積極的應變態度提升服務品質，展現經營管理能力，並在疫情解封後，迅速回溫維持營運佳績，創造更大的價值回饋股東。