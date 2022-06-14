英國央行(BoE)行長貝利(Andrew Bailey)周一表示，美國主要加密貨幣交易所Celsius Network周一凍結了交易提款，比特幣大幅貶值，這應該有提醒到投資人，大多數加密貨幣資產沒有內在價值。

根據數據網站CoinMarketCap的資料，加密貨幣的市值在周一已經跌破一兆美元，為2021年1月以來首見。

貝利在英國國會表示，如果人們想投資這些資產，要做好賠錢準備。行長長期以來，對加密貨幣抱持懷疑態度。

貝利說，「人們可能仍然希望購買這些資產，因為它們具有外在價值……，人們出於個人理由而珍視這些東西。但是它們沒有內在價值。今天上午，我們看到加密貨幣交易再次破滅」。

Celsius的暫停交易，在周一加速了加密貨幣的貶值，受影響最大的比特幣大跌12%。

全球加密資產在2021年11月達到2.9兆美元的高峰，但今年以來一直搖搖欲墜。投資人在高通膨和擔心主要央行加息的擔憂下，紛紛拋售風險較高的資產。

比特幣在周一跌到2萬3750美元，為近18個月新低，今年以來更是下跌50%。市值較小的乙太幣則下跌15%，來到1210美元。

Hargreaves Lansdown資深投資及市場分析師Susannah Streeter表示，隨著通膨被證明是一個比預期更難打倒的對手，比特幣和乙太幣交易繼續受到嚴重衝擊。

Lansdown指出，消費者物價在全球攀升，投資人急逃出風險資產，這些貨幣就成為主要犧牲者。