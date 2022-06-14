社會上的詐騙方式五花八門，最讓人生氣的，是拿最重視的家人來行騙，之寧歌手兼主持人許志豪，昨天深夜(6/13)po文，曝光家人及經紀人遭到詐騙，因為擔心他的安危，經紀人甚至已付贖金，而這份煎熬，他卻渾然不知。

許志豪在臉書po文，表示當天一早不到9點，他的爸爸接到一通電話，裡頭的人喊叫著：「爸！我是志豪！我被綁架了，他們一直打我！」，電話裡的人自稱是他，泣不成聲要爸爸趕緊救他，此事很快在許志豪家人之間傳開，眾人擔心他的安危，於是狂打他手機，但卻是怎樣都聯絡不上，因此急壞了，「心中產生各種不好的猜測⋯」。

但事實是，許志豪之所以沒接電話，是因為他人在家裡安全地睡覺，睡得香甜，「可是電話為何打不通呢？因為習慣在休息時開啟『勿擾模式』」，直到他的朋友拿了備份鑰匙來開門，進到他房間把他叫醒，許志豪才知道這件事情。

許志豪醒來一看手機，發現爸、媽、哥哥甚至經紀人等眾多未接來電，已經多到數不清，「看到這裡 或許你會說，這不是詐騙老梗(哏)了嗎？為什麼你爸媽還要相信？」，許志豪坦言這確實是詐騙老梗(哏)，「但沒聯絡到人之前，誰都會擔心害怕，萬一是真的怎麼辦？！難怪這類型的詐騙案件，始終沒有停止過」，沒想到自己因為開了勿擾模式而失聯，才會讓家人心急如焚差點上詐騙集團的當。許志豪自認是個人疏失，因此去申請了市內電話，用來當作跟家人之間的熱線，同時嚴厲譴責無良的詐騙集團，「你們真的是夠了！！用這種手段騙來的錢，你真的能用得安心嗎？你就不怕有報應嗎？！法網恢恢，疏而不漏，不是不報，時候未到」，也透露其實在這次事件中，有人受害，那就是他的經紀人，已幫他付了贖金，但他目前未知贖金多少錢。