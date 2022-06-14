遠傳（4904）14日召開股東會，由董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，遠傳董事長徐旭東表示，遠傳5G網速去年九月拚出世界第一，讓台灣的5G揚名國際，堅信「要做就做最好的」，優質5G也帶動電信本業、新經濟擴大成長，帶動遠傳的營收、獲利在疫情中逆勢成長，替股東創造價值。

遠傳維持穩健優渥股利發放率，今年發放每股現金股利3.25元，股利發放率達116％，連續11年股利配發率超過100％。此外，遠傳股價一年來表現優異，不僅業界居冠，也在今年5月創下歷史新高，今年以來的股價漲幅更在「台灣績優50成分股」遙遙領先。

今年適逢成立25周年，遠傳表示，將持續以核心技術，驅動最具科技力的ESG，實施低碳營運，從用電大宗基地台著手，以AI選址、混頻技術、節電設備、回收高達98％電子廢棄物等多元方式，大幅降低對環境的影響。

做公益、同時也兼顧發展商機，遠傳以科技力助攻全民抗疫，去年三級警戒期間，協助亞東醫院導入「通訊診療門診」，至今服務已超過1萬4千人次。今年疫情升溫，也在兩週內協助亞東醫院導入「醫療AI Chatbot服務」，成功消化40％防疫電話人力。

此外，遠傳對外推廣智慧城市創新節能應用，包含「班班有冷氣」專案預計年減2,295噸碳排、「桃園智慧路燈」專案約年減22,517噸碳排。